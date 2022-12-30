شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ونداى ويوسف حسن يواصلان التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمر جابر والسنغالي إبراهيما نداي ويوسف حسن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للثلاثي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

و يعاني عمر جابر من إجهاد في العضلة الخلفية، في حين تعرض يوسف حسن لإصابة بكدمة خفيفه في كاحل القدم، بينما يعاني إبراهيما نداي من إصابة في العضلة الخلفية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.