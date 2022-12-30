اخبار الرياضه

مصطفى شلبى يشارك بشكل كامل فى تدريب الزمالك بعد شفاء إصابة الخلفية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يشارك بشكل كامل فى تدريب الزمالك بعد شفاء إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أسوان، مشاركة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للأبيض بشكل كامل.

 

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية. 

 

وشارك مصطفى شلبي في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، كما شارك في الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

 

ويواصل  الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

 

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس  في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.يترقب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا خوض مباريات مصيرية فى يناير 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.

 

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

 

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا