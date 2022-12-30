شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يشارك بشكل كامل فى تدريب الزمالك بعد شفاء إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أسوان، مشاركة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للأبيض بشكل كامل.

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى شلبي في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، كما شارك في الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.يترقب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا خوض مباريات مصيرية فى يناير 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.