شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يشارك بشكل كامل فى تدريب الزمالك بعد شفاء إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أسوان، مشاركة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للأبيض بشكل كامل.
يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية.
وشارك مصطفى شلبي في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، كما شارك في الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.