شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يسقط القناة بمجموعة القاهرة والنصر يفوز على الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق السكة الحديد فوزًا صعبًا على فريق القناة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من مجموعة القاهرة فى مسابقة القسم الثانى.



وسجل هدف المباراة الوحيد رضا الويشي بعد نزوله بديلاً في المباراة، ليرفع السكة الحديد للنقطة 25 في المركز الثاني خلف المتصدر فريق القناة الذي توقف رصيده عند النقطة 28.



وانتزع النصر فوزًا صعبًا أمام الترسانة بهدف نظيف، فيما اكتسح بتروجت فريق الإعلاميين برباعية نظيفة.

وبدأت الجولة الثانية عشرة في مجموعة القاهرة مساء الخميس، بمواجهة إيسترن كومبانى والعبور، والتي حسمها إيسترن بهدف نظيف ليحقق الفوز الثالث له هذا الموسم والأول تحت القيادة الفنية لمحمد صلاح.



وتستكمل غدًا مباريات الأسبوع الثانى عشر في مجموعة القاهرة بمواجهة بين وادى دجلة والإنتاج الحربى على استاد القاهرة الدولى.





جاءت نتائج مباريات اليوم في الأسبوع الثانى عشر بمجموعة القاهرة كالتالى:

منتخب السويس 3 / 0 بورتو

كهرباء الإسماعيلية 3/ 0 مستقبل وطن

الاتصالات 1/ 1 زد

النصر 1 /0 الترسانة

السكة الحديد 1 /0 القناة

بتروجت 4 / 0 الإعلاميين.