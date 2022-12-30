شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. بيليه أصغر لاعب يشارك فى نهائى كأس العالم ويسجل هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النسخة السادسة من كأس العالم التى أقيمت فى السويد 1958 حدثاً تاريخياً لا ينساه معظم عشاق كرة القدم، وهو ظهور النجم البرازيلى بيليه، والذى كان يبلغ حينها من العمر 17 عاماً، ليصبح أصغر لاعب فى تاريخ المسابقة يشارك فى المباراة النهائية بين البرازيل والسويد ويسجل هدفين.

شهدت المباراة النهائية لتلك النسخة عدة أرقام قياسية، إذ كانت هذه المباراة الأكثر غزارة تهديفية فى تاريخ المباريات النهائية للمونديال، كما كان اللاعب السويدى نيلس لايدولم أكبر لاعب يسجل فى المباراة النهائية، وكان يبلغ من العمر 35 عاماً و263 يوماً.

تقدم المنتخب السويدى مبكرا عبر لايدولم فى الدقيقة الرابعة، قبل أن تتعادل البرازيل بعدها بخمس دقائق عبر فافا، ثم وقع بيليه على أول أهدافه فى النهائى ورابع هدف له فى البطولة فى الدقيقة 55، وأضاف زاغالو الهدف الثالث للبرازيل عند الدقيقة 68، قبل أن تقلص السويد الفارق عبر اللاعب سيمونسون، عند الدقيقة 80، ويختتم بيليه أهداف البرازيل بالهدف الخامس فى الوقت بدل الضائع.

يذكر أن هذا اللقب كان الأول للمنتخب البرازيلى، ليحقق بعد ذلك أربعة ألقاب للمونديال أعوام 1962 و1970 و1994 و2002، ويكون أكثر منتخب يتوج على عرش العالم.

وعلق بيليه حذاءه في 1 أكتوبر من عام 1977، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب، ونستعرض أهم أرقام بيليه خلال مسيرته:

لعب 21 سنة.

بدأ مشواره مع سانتوس البرازيلي 1956.

شارك بيليه 1363 مباراة.

سجل 1283 هدفا.

فاز بكأس العالم 3 مرات (السويد 1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970).

لعب 92 مباراة مع البرازيل وسجل 77 هدفا الهداف التاريخي

اعتزل في 1977 مع فريق نيويورك كوزموس

لعب لفريقي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي

لعب مباراته الأولى مع البرازيل ضد الأرجنتين في 7 يوليو 1957 على ماراكانا

اعتزل دولياً 18 يوليو 1971 أمام يوغسلافيا على ماراكانا

حقق مع سانتوس 11 بطولة بين 1957 و1974 .

فاز بالدوري البرازيلي 5 مرات، وكأس ليبرتادوريس مرتين ومونديال الأندية مرتين في 1962 و1963.