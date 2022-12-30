شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فيريرا يقدم التحية للاعبين بعد الأداء القوي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري.

وقدم المدير الفني التحية لجميع اللاعبين على الأداء القوي أمام الإسماعيلي خلال المباراة الأخيرة، والفوز بثلاثية مقابل هدف، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

أكد فيريرا للاعبين أنهم دائما ما يكونون على قدر المسئولية والثقة، وأنه ينتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة للوصول للهدف المطلوب دائما وهو التتويج بالألقاب، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ومضاعفا وتركيزا من جميع عناصر الفريق.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان. خاضت هذه المجموعة في بداية البرنامج تدريبات تأهيلية خفيفة من خلال الركض الخفيف بمحيط الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات استشفائية متنوعة لعلاج الإرهاق البدني. ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.يترقب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا خوض مباريات مصيرية فى يناير 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.