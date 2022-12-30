شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة .

وخاض اللاعبين التدريبات البدنية تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مخطط الأحمال و محمد مدحت المعد البدني بمشاركة جميع اللاعبين، من خلال أداء بعض التدريبات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم لتقوية العضلات و تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب .

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.