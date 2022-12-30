شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تفاصيل جراحة الصليبي الناجحة لأكرم توفيق في النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، الذي يرافق أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم في رحلته العلاجية بالنمسا، إن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي في الثامنة صباح اليوم وحالته أكثر من ممتازة، وإن البروفيسير الذي سبق وأن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى هو ذاته الذي أجرى العملية الجراحية اليوم.

وأكد طبيب الأهلي، نجاح الجراحة وأن حالة اللاعب مستقرة ومعنوياته مرتفعة، ومتفائل بالعودة سريعًا إلى الملاعب إن شاء الله، وأضاف الدكتور أبو عبلة أنه سيظل برفقة أكرم توفيق حتى يعودا للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.



أكرم توفيق

على صعيد متصل ، يسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات