شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد زيزو تنصبه الأكثر تأثيرًا فى الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك، إبداعاته وتألقه بعدما قاد الفارس الأبيض لتحويل تأخره أمام الإسماعيلى لتحقيق فوز مهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس في إطار مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى بالتساوى في النقاط مع الأهلى ولكن متفوقا بفارق الأهداف، بعد مرور 10 جولات على انطلاق المسابقة.

زيزو "بابا نويل" الزمالك

ونجح أحمد سيد زيزو في صناعة الهدف الأول للزمالك أمام الإسماعيلى الذى جاء عن طريق يوسف أسامة نبيه، وتكفل هو بإحراز الهدف الثانى من ركلة جزاء، قبل أن يسجل عمرو السيسى الهدف الثالث ويقضى على آمال الإسماعيلى في العودة.

زيزو الأكثر مساهمة

أصبح أحمد سيد زيزو أكثر من ساهم بالأهداف مع الزمالك في الدوري برصيد "11" هدفا، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه، ليؤكد تألقه للموسم الثانى على التوالي بعدما أحرز لقب هداف الدورى الموسم الماضي.

تربع فريق الزمالك على قمة الدورى، بعد الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.