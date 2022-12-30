«محضر في قسم الشرطة» .. تحرك عاجل ضد «حسام حسام» بعد واقعة السويس

الشارقة - اميمة ياسر - حرر الفني الخاص بتقنية الـ «VAR» في مباراة المصري البورسعيدي وأسوان، محضرًا بواقعة تحطيم حسام حسن الشاشة في المواجهة التي أقيمت أمس الخميس وفقا للشروق.

وحقق فريق أسوان فوزًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

إحتساب ركلة جزاء لنادي أسوان

وحطم حسام حسن المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، شاشة تقنية الفيديو الـ «VAR» عقب إحتساب ركلة جزاء لنادي أسوان في الدقائق الأخيرة، وذلك اعتراضًا منه على عدم تدخل حكام تقنية الـ VAR لطلب مراجعة الحكم لعبة ركلة الجزاء.

وتوجه الفني الخاص بتقنية الـ «VAR» في مباراة المصري البورسعيدي وأسوان، إلى قسم الشرطة عقب المباراة و حرر محضرًا بواقعة تحطيم حسام حسن شاشة الـ VAR.

مجرد حديث

من جانبه أوضح حسام حسن المدير الفني للنادي المصري حقيقة تحطيمه الشاشة الخاصة بتقنية الفيديو "VAR" خلال مباراة فريقه ضد أسوان.

وترددت أنباء عن تحطيم حسام حسن لشاشة تقنية الفيديو عقب حسارة فريقه على يد أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال حسن لـ : "ما يتردد مجرد حديث، لو فعلت ذلك لكان تم تصويري وتسجيل ما حدث، لو وجدت تلك الصورة لكان تم نشرها في كل مكان فأين هي؟".