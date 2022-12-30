شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: شاشة الفار مسئولية الشركة الإسبانية وننتظر تقرير واقعة الاعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف توفيق السيد المشرف على تعيينات حكام الدوري المصري الممتاز في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ان اللجنة تنتظر تقرير المراقب في واقعة تحطيم "شاشة الفار" في مباراة المصري وأسوان أمس.

وقال السيد لـ"الخليج 365"، إن تعيين "فني" شاشة الفار وتأمينها وادارتها، مسئولية الشركة الإسبانية المنظمة لعمل التقنية في مصر، موضحا أن من حق لجنة الحكام اتخاذ قرارت ضد من يمس الشاشة أوي يعتدى عليها، لأنها جزء من عناصر اللعبة.

وكانت تقارير أشارت إلى انفعال حسام حسن المدير الفني للمصري أدى إلى تحطيم جهاز تقنية الفيديو في الملعب بسبب احتسابه ضربة جزاء ضد فريقه خلال المباراة التي انتهت بخسارة المصري بهدفين لهدف.

ونفى حسام حسن فى تصريحات صحفية عقب المباراة، قيامه بتحطيم جهاز الفيديو خلال مباراة أسوان في الدوري الليلة، وطالب بوجود الدليل على تحطيمها.