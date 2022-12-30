شكرا لقرائتكم خبر عن بنيامين بواتينج يقود هجوم سموحة أمام غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل فريقه لخوض مباراة اليوم أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

- حراسة المرمى: الهاني سليمان.

- خط الدفاع : خالد عبد الفتاح - محمود شبانة - ممدوح عبد ربه - شريف رضا.

- خط الوسط : محمد سعيد "مكرونة" - صديق أولا - محمود عبد الحليم.

- خط الهجوم : دوكوا دودو - أحمد مصطفى - بنيامين بواتينج.

يستقبل فريق سموحة بقيادة مدربه طارق العشري نظيره غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد الإسكندرية.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباراتان والخسارة فى مثلهم، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.