شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وعبده يحيى يقودان هجوم غزل المحلة فى مباراة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لنادي غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، وجاء على النحو التالي..

- حراسة المرمى: محمود الحضري.

- خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد بازوكا.

- خط الوسط: أحمد النادري، فوافي، كريم مصطفى.

- خط الهجوم: أحمد الشيخ، عبده يحيي، جابريل.

ويتواجد على دكة البدلاء عمرو شعبان، خالد الإخميمي، السيد الشبراوي، هاني عادل، عبد الرحمن عاطف، كريم مصطفى، أحمد الجعيدي، محمود علاء، محمد نبيه.

يستقبل فريق سموحة بقيادة مدربه طارق العشري نظيره غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد الإسكندرية.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباراتان والخسارة فى مثلهم، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.