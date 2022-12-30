شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 30 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 30 / 12 / 2022 شهدت العديد من الاخبار نرصد أهم 7 أخبار منها في سياق التقرير التالي:
فيتوريا يطلب قاعدة بيانات للاعبي المنتخبين الأولمبي والشباب
طلب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول من معاونيه إعداد قاعدة بيانات عن جميع لاعبى منتخبى مصر الأولمبى والشباب تتضمن جميع الأرقام والمعلومات بحيث يستطيع الخواجة البرتغالى تحديد العناصر التي يحتاجها المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة من بين هذين المنتخبين.
غانا تعتذر عن الودية الثانية أمام منتخب الشباب بعد الاتفاق مع الأهلي
جماهير غزل المحلة تدعو لمصاب الاتحاد السكندرى: "سلامتك يا إسلام"
رفعت جماهير غزل المحلة لافتة تتمنى من خلالها الشفاء العاجل لمشجع الاتحاد السكندرى "إسلام محمد زكى" الذى أصيب فى مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى كأس السوبر لكرة السلة.
عقوبات صارمة للأهلى والبحرين بعد أحداث البطولة العربية لتنس الطاولة
فوصات غضروف الركبة تحسم اليوم مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلى
يجرى مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى اليوم الجمعة أشعة جديدة للوقوف على حجم إصابته بعد زوال التورم بعدما أثبتت الفحوصات الاولية معاناة الحارس من قطع فى غضروف الركبة.
المصرى يفقد الجزائرى عبد الرحيم دغموم أمام الداخلية في الدورى
يفقد فريق المصرى البورسعيدى، الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق أمام الداخلية في المباراة المقبلة في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.
عمر جابر يخضع لاختبار طبى فى الزمالك قبل مباراة أسوان
يخضع عمر جابر ظهير أيمن فريق الزمالك لاختبار طبى اليوم الجمعة لتحديد موقفه من مواجهة أسوان في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل 2 يناير 2023، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.