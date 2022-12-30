شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 30 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 30 / 12 / 2022 شهدت العديد من الاخبار نرصد أهم 7 أخبار منها في سياق التقرير التالي:

فيتوريا يطلب قاعدة بيانات للاعبي المنتخبين الأولمبي والشباب

طلب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول من معاونيه إعداد قاعدة بيانات عن جميع لاعبى منتخبى مصر الأولمبى والشباب تتضمن جميع الأرقام والمعلومات بحيث يستطيع الخواجة البرتغالى تحديد العناصر التي يحتاجها المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة من بين هذين المنتخبين.

غانا تعتذر عن الودية الثانية أمام منتخب الشباب بعد الاتفاق مع الأهلي

اعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية غدا السبت.

جماهير غزل المحلة تدعو لمصاب الاتحاد السكندرى: "سلامتك يا إسلام"

رفعت جماهير غزل المحلة لافتة تتمنى من خلالها الشفاء العاجل لمشجع الاتحاد السكندرى "إسلام محمد زكى" الذى أصيب فى مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى كأس السوبر لكرة السلة.

عقوبات صارمة للأهلى والبحرين بعد أحداث البطولة العربية لتنس الطاولة

أعلنت لجنة الطعون الخاصة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة القرارات الخاصة بأحداث مباراة الأهلي والبحرين البحريني في ربع نهائي البطولة، المقامة حاليا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

فوصات غضروف الركبة تحسم اليوم مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلى

يجرى مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى اليوم الجمعة أشعة جديدة للوقوف على حجم إصابته بعد زوال التورم بعدما أثبتت الفحوصات الاولية معاناة الحارس من قطع فى غضروف الركبة.

المصرى يفقد الجزائرى عبد الرحيم دغموم أمام الداخلية في الدورى

يفقد فريق المصرى البورسعيدى، الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق أمام الداخلية في المباراة المقبلة في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.

عمر جابر يخضع لاختبار طبى فى الزمالك قبل مباراة أسوان