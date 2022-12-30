شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والأهلي على وجه الخصوص مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها الأسبوع المقبل باعتبارها أحد أهم محطات المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدوري.

في التقرير التالي ، نستعرض أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز واستعدادات الأحمر لها وأهم لاعبيه المُصابين عنها وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

ج: يلتقي الأهلي مع بيراميدز في السابعة من مساء الأثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز ، بإستاد الأهلي والسلام.

س:ما هو تيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري؟

ج: يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة خلف الزمالك المُتنصدر بفارق الأهداف ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ20 نقطة.

س: كيف استعد الأهلي لمبارة بيراميدز؟

ج: الأهلي خاض أمس ، الخميس ، مراناً أستشفائياً استعاداً لمباراة براميدز حيث تدرب الفريق دون راحة بعد مباراة سموحة وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم على أن يعاود غداً الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

س: ما هي أهم غيابات الأهلي أمام بيراميدز؟

ج: أكرم توفيق الذي تعرض مؤخراًً للأصابة بالرباط الصليبي، بجانب إستمرار غياب بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير الذي أُصيب هو الأخر أمس في الركبة.