شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات نارية تنتظر الزمالك فى يناير 2023.. أهمها مع الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا خوض مباريات مصيرية فى يناير 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

يستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الاثنين المقبل على استاد اسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1- الزمالك ضد أسوان يوم الأثنين 2 يناير في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً.

2- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

6- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

7- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.