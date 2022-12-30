شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات نارية تنتظر الأهلى فى يناير 2023.. أهمها الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض عدة مباريات مصيرية فى شهر يناير مع إنطلاقة العام الجديد 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر قبل ظهوره فى كأس العالم للأندية بالمغرب مطلع فبراير المقبل.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

يحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

مواعيد مباريات الاهلى فى شهر يناير



الإثنين 2 يناير – الأهلي ضد بيراميدز – الدوري (الجولة 11) – ملعب السلام

الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس

القناة الناقلة لمباريات الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية