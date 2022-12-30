شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بتأجيل دوري الشباب بسبب امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل منافسات دوري الشباب مواليد 2001 لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تزامن تلك المباريات مع مواعيد امتحانات نصف العام.

وتلقي النادي الإسماعيلي فاكسا رسميًا من الجبلاية وجاء نصه كالتالي ..

بناءًا على طلب الأندية وحرصاً منا على مستقبل أبنائنا الطلبة، فقد تقرر إيقاف مسابقة القسم الأول مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع ” 15 ” .

وأشار الاتحاد في خطابه بأنه سيتم موافاة الأندية بالجدول المعدل يوم الإثنين المقبل مع العلم بأنه سيتم ضغط المباريات مستقبلاً.

فى سياق أخر، منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

ويستأنف الدراويش تدريباته غدًا السبت من أجل إلتقاط الأنفاس بعد أداء مباراة الزمالك مساء أمس الخميس بالقاهرة والتى انتهت بخسارة الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.