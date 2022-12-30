شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يحسم مصير الصفقة التبادلية بين الإسماعيلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادى الإسماعيلى مصير الصفقة التبادلية مع النادى المصرى بعدما طلب حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدى الحصول على خدمات ثلاثى الدراويش أحمد مدبولى وعمر الوحش ومحمد الشامى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب مجلس الإسماعيلى من ميدو حسم موقفه النهائي من الصفقة، لاسيما بعد عرضت إدارة المصرى الحصول على خدمات ثلاثى الدراويش سواء عن طريق الصفقات التبادلية أو عن طريق دفع مبلغ مالى لإتمام الصفقة.

وينتهى تعاقد أحمد مدبولى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير على أن يرحل في نهاية الموسم فيما يملك الثنائى عمر الوحش ومحمد الشامى عقوداً مستمرة مع القلعة الصفراء.

يستعد الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق أخر، يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه خسر من الزمالك نتيجة الأخطاء الفردية ، مشيراً إلى أنه كان على علم بصعوبة المباراة بسبب قوة المنافس.

وأضاف :” الفريق للأسف فقد الكرة بشكل مبالغ فيه ، الهدف الأول جاء بسبب خطأ في التغطية العكسية والهدف الثاني نتيجة لمسة يد “.

وتابع :” في الشوط الثاني حرصنا على تغيير الخطة ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب ،لدينا سلبيات عدة سنعمل على إصلاحها في اللقاءات المقبلة”.

واستكمل تصريحاته :”علينا أن نراجع الأخطاء التي ظهرت في لقاء الزمالك من أجل تلافيها في مواجهة البنك الأهلي”.

واختتم حديثه :” أود أن أشكر الجماهير التي حرصت على مؤازرة اللاعبين وأعدهم بأن الجميع سيقاتل من أجل إصلاح الأخطاء والعودة تدريجياً لمكانته الطبيعية بين الكبار “.