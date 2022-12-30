شكرا لقرائتكم خبر عن مولود جديد لصلاح وسفرية لأفشة وفلوس للننى.. توقعات الأرقام لنجوم الكرة بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رئيف رأفت خبير علم الأرقام توقعات علم الأرقام لمشاهير الكرة المصرية في 2023 ، وقال رئيف رأفت الذى حل ضيفاً على برنامج ماليش في الكورة مع الإعلامية نيرمين جمال عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"محمد الننى تنتظره سنة مميزة تحمل ترقية وهبة فلوس بدون تعب ومشاريع وانتقالات كبرى، بينما محمد صلاح ينتظره مولود جديد وسيطرة على السوشيال ميديا وسفر لبلد أخر، ومشروع عمل جديد فهو مولود لبرج الجوزاء وذكى وعبقري يكره الروتين ويحب التغيير وأرقامه فيها حظ وشهرة فهو شخص كريم جدا".

وعن معلول وأفشة قال خبير علم الأرقام:" منصب رائع ومميز ينتظر على معلول نجم الأهلى في 2023 بحسب توقعات علم الأرقام ونجاحات كبيرة للاعب التونسى، بينما أفشة تنتظره سفرية للخارج وسنة مميزة فهو شخص عنيد بالحق وكريم ولديه بعض من التردد".

وعن زيزو قال رئيف رأفت:"الأرقام تنصح زيزو نجم الزمالك بالانتباه من الصداقات حوله في 2023 والابتعاد عن العصبية والتهور في اتخاذ القرارات كما أنه ينتظره استثمارات ناجحة في العقارات".