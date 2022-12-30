شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن مهدد بالإيقاف 4 مباريات بعد تحطيم غرفة الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مهدد بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه وفقا للائحة العقوبات إذا ثبت بالفعل أنه تعدى على شاشة الفار في مباراة المصري وأسوان.

وقال المصدر أنه بحسب المادة 99 من لائحة المسابقات، يُمنع ويحذر بشكل نهائى على اللاعبين والأجهزة الفنية الاقتراب من منطقة المراجعة الخاصة بحكم الفيديو المساعد التى تحتوى على الشاشة الخاصة باعادة اللعبة ومن يخالف ذلك توقع عليه العقوبة الموضحة بقائمة العقوبات بخلاف العقوبة الادارية الخاصة بالحكام.

وأكد أن المادة 3 من لائحة عقوبات الموسم الجاري، تنص على أن أي سلوك رياضي من أحد عناصر اللعبة تجاه الحكام أو أحمد مساعديه، أو أحد منظمي المباراة، يعاقب بالإيقاف لمدة 4 مباريات على الأقل، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وكانت تقارير أشارت الى أن انفعال حسام حسن المدير الفني للمصري أدى الى تحطيمه جهاز تقنية الفيديو في الملعب بسبب احتسابه ضربة جزاء ضد فريقه خلال المباراة التي انتهت بخسارة المصري بهدفين لهدف.

حسام حسن عبر تصريحات صحفية، نفى قيامه بتحطيم جهاز الفيديو خلال مباراة أسوان في الدوري الليلة، وطالب بوجود الدليل على تحطيمها.