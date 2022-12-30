شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى البطولة العربية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق تنس طاولة النادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بالبطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة.

يلتقى رجال الاهلى مع الزمالك فى تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بالبطولة العربية لتنس الطاولة بصالة 2 باستاد القاهرة فى تمام الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

خسر فريقا الأهلي والزمالك مباراة الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والمقامة على الصالة رقم 2 في مجمع الصالات لاستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك بعد خسارة القطبين في مباراتي ربع النهائي، حيث خسر الأهلي أمام البحرين البحريني، وخسر الزمالك أمام قطر القطري.

وتأهل إنبي لنصف النهائي وذلك بعدما حقق الفوز على فريق جمعية شبيبة الخروب بنتيجة 3-0 بعد أن فاز أنطوان ريتشارد وأحمد نديم وعلي غلاب على الثلاثي الجزائري سامي خروب ووفي شمس الدين وأكرم بن النوي على التوالي ليواجه سار البحريني الذي تمكن من الفوز على السد القطري 3-1.