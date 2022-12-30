الامارات | محمد صلاح يشارك في عزاء "كبير الأساطير" بيليه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم المصري محمد صلاح في العزاء العالمي -عبر الفضاء الالكتروني- للأسطورة البرازيلي بيليه الذي وافته المنية أمس الخميس بعد صراع مع المرض (سرطان القولون) عن عمر يناهز 82 عاماً، إذ يكاد لا يخلو حساب لاعب أو فنان أو مشجع من كلمات التعزية في وفاة الراحل الكبير.

وعمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في أحد أكبر العزاءات عالمياً قياساً بشهرة الأسطورة البرازيلي وقوة تأثيره على المشجعين حتى بعد اعتزاله وتعاقب أجيال كروية لم تراه يلعب لكنها احترمت أسطورته.

وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "وداعا لأسطورة كرة القدم".

يذكر أن البرازيل أعلنت الحداد ثلاثة أيام على رحيل لاعب كان يعتبر ثروة وطنية لبلاد السامبا ومصدر فرح كبير خصوصاً أنه اللاعب الوحيد في العالم الذي رفع كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.