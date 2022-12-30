تفاصيل صفقة «كريستو» بين الأهلي والنجم الساحلي

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت إذاعة موزاييك الخاصة التونسية أمس الخميس، أن النجم الساحلي اتفق مع الأهلي بشأن انتقال المهاجم الواعد محمد الضاوي المعروف باسم "كريستو" إلى الفريق المصري.

يتصدر خريج أكاديمية النجم الساحلي قائمة هدافي الدوري التونسي حالياً برصيد خمسة أهداف.

وقالت موزاييك إن مبلغ الصفقة الذي تم الاتفاق عليه هو 1.3 مليون دولار، سيتم طرح المبلغ المتبقي منه في قضية سليمان كوليبالي والبالغة قيمتها 950 ألف دولار، في حين سيحصل النجم على المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 350 ألف دولار.

وكان المتحدث باسم النجم الساحلي قال لرويترز: "ستعلن هيئة النجم عن الموقف النهائي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي يصبو إليه الفريق الأم في ندوة صحفية خلال الأيام القليلة القادمة". وسينطلق الأهلي المصري في مفاوضات مع كريستو للاتفاق على البنود الشخصية والامتيازات التي سيحصل عليها قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت جماهير النجم شعارات رافضة بشدة بيع كريستو، قائلة إن ذلك لن يحل الأزمة المالية وسيساهم في تراجع الفريق الذي عاد هذا العام ليقدم عروضاً قوية.

ويتصدر النجم حتى الآن مجموعته في الدوري والتي تضم أيضاً الترجي والصفاقسي.

سيكون لاعبا للنادي الأهلي

وأشارت تقارير صحفية غانية، إلى أن كريستو سيكون لاعبا للنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقبلة، وذلك مقابل مليون و700 ألف دولار قابلة للزيادة لـ 2 مليون دولار.

وأكد محمد المكشر، المدير الفني لفريق النجم الساحلي في تصريحات إذاعية بالأمس، أن رحيل كريستو الحل لأزمات النادي المادية، وأن بالفعل الأهلي قدم عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

وفي نفس السياق، قال قيس بن أحمد، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي في تصريحات سابقة، عن ملف سليمان كوليبيالي: “ما يربطنا بالأهلي بشأن قضية كوليبالي، هو اتفاق تم عقده في نوفمبر 2021، ويتضمن تقسيط الغرامة المستحقة لصالح الأحمر على 4 أقساط، سددنا قسطين في ديسمبر 2021، ويوليو 2022، ويتبقى حتى الآن قسطين، الثالث سيتم دفعه في فبراير 2023”