شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب قاعدة بيانات للاعبي المنتخبين الأولمبي والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول من معاونيه إعداد قاعدة بيانات عن جميع لاعبى منتخبى مصر الأولمبى والشباب تتضمن جميع الأرقام والمعلومات بحيث يستطيع الخواجة البرتغالى تحديد العناصر التي يحتاجها المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة من بين هذين المنتخبين.

ويحظى عدد من لاعبى المنتخبين الأول والأولمبى بإعجاب فيتوريا مثل حسام عبد المجيد والعربى بدر وأسامة فيصل من المنتخب الأولمبى، وعبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس وأحمد عبد الرحيم إيشو وصلاح باشا وأحمد شريف وأحمد نادر حواش من منتخب الشباب.

من ناحية أخرى، كشف فيتوريا أنه لا يملك اى عروضاً من المنتخب البرتغالى، مؤكداً أن الأنباء التى أثيرت خلال اليومين الماضيين مجرد أحاديث عادية لم ترتقِ إلى الرسمية، موضحا أنه لا يحب الوعود والتعهدات لكنه يثق فى الوصول بالمنتخب المصرى إلى كأس العالم المقبل 2026.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه لا ينظر إلى أسماء الأندية في اختياراته، وأنه يبحث عن اللاعب الجاهز والذى يبحث دائمًا عن الفوز، وتحقيق الانتصارات، وتنفيذ التعليمات والالتزام بها خلال تواجده في معسكر المنتخب.

أكد فيتوريا أنه المسئول الأول عن اختيارات اللاعبين ومعه الجهاز الفني، ولم يحدث أن طلب محمد صلاح ضم أي لاعب لمعسكرات المنتخب، مضيفاً أنه لا يتخيل منتخب مصر بدون صلاح، ونفس الأمر مثلا منتخب الأرجنتين بدون ميسي.