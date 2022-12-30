شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى راحة اليوم من التدريبات قبل الاستعداد للبنك الأهلى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

ويستأنف الدراويش تدريباته غدًا السبت من أجل إلتقاط الأنفاس بعد أداء مباراة الزمالك مساء أمس الخميس بالقاهرة والتى انتهت بخسارة الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق البنك الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

فى سياق أخر، يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه خسر من الزمالك نتيجة الأخطاء الفردية ، مشيراً إلى أنه كان على علم بصعوبة المباراة بسبب قوة المنافس.

وأضاف :” الفريق للأسف فقد الكرة بشكل مبالغ فيه ، الهدف الأول جاء بسبب خطأ في التغطية العكسية والهدف الثاني نتيجة لمسة يد “.

وتابع :” في الشوط الثاني حرصنا على تغيير الخطة ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب ،لدينا سلبيات عدة سنعمل على إصلاحها في اللقاءات المقبلة”.

واستكمل تصريحاته :”علينا أن نراجع الأخطاء التي ظهرت في لقاء الزمالك من أجل تلافيها في مواجهة البنك الأهلي”.

واختتم حديثه :” أود أن أشكر الجماهير التي حرصت على مؤازرة اللاعبين وأعدهم بأن الجميع سيقاتل من أجل إصلاح الأخطاء والعودة تدريجياً لمكانته الطبيعية بين الكبار “.