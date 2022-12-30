شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تعتذر عن الودية الثانية أمام منتخب الشباب بعد الاتفاق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود غدا السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.
كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
من ناحيته أبدى محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، رضاه عن تجربة الودية القوية الذي خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
وقال جابر، عقب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفني بجانب توفير الاحتكاك القوي مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين.