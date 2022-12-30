شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تعتذر عن الودية الثانية أمام منتخب الشباب بعد الاتفاق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية غدا السبت.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود غدا السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.

كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.