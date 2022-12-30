شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير غزل المحلة تدعو لمصاب الاتحاد السكندرى: "سلامتك يا إسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت جماهير غزل المحلة لافتة تتمنى من خلالها الشفاء العاجل لمشجع الاتحاد السكندرى "إسلام محمد زكى" الذى أصيب فى مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى كأس السوبر لكرة السلة.

وحرصت جماهير غزل المحلة اللافتة وهى فى طريقها إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقه أمام سموحة، فى المباراة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباراتان والخسارة فى مثلهم، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

واختار بابا فاسيليو القائمة للمباراة وضمت كلا من: "حراسة المرمى.. عمرو شعبان، محمود الحضرى، أحمد ميهوب، وخط الدفاع.. محمود علاء، السيد الشبراوى، محمد صابر، معاذ الحناوى، إيهاب سمير، أحمد جعيدى، محمد بازوكا، مصطفى العش، هانى عادل، وخط الوسط.. أحمد الشيخ، خالد الأخميمى، باولن فوافى، أحمد الندرى، حسام حسن، كريم مصطفى، صلاح " ريكو، والهجوم.. عبده يحيى، جابريل أوريك، عبد الرحمن عاطف " أجويرو ".

فى المقابل خرج أكثر من لاعب من حسابات طارق العشرى خلال الفترة الماضية، ما يعجل برحيلهم عن الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها الهولندى رضا البرجيجى والغينى أليا سيلا.

ويفقد فريق سموحة محمد نادى لاعب وسط الفريق أمام غزل المحلة، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بمزق فى السمانة ليتأكد غيابه بشكل رسمى عن مواجهة غزل المحلة فى بطولة الدورى، لحاجته لبعض الوقت للتعافى من الإصابة.