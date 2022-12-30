شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يشترط الخبرات لإبرام الصفقات فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشترط رضا شحاته المدير الفني لفريق الداخلية ، وجود خبرات الدوري الممتاز لضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية ، حتي يتمكن أن يفيد الفريق في مباريات الدوري ، حيث يعاني الفريق بقلة الخبرات التي يمتلكها اللاعبين في البطولة مما يتسبب في فقد نقاط كثيرة في مباريات كان الفريق الأفضل فيها .
ويرى أبو المجد مصطفى، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن أداء الفريق يتحسن بشكل تدريجي.
وأكد أبوالمجد في تصريحات تليفزيونية أن الفريق يحتاج لمزيد من الانسجام من أجل تحسين النتائج بشكل أفضل في الفترة المقبلة، قائلا إن الفريق يحتاج لبعض التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابع: "هناك جلسات مستمرة ما بين أعضاء الجهاز الفني من أجل الوصول إلى التدعيمات المناسبة في شهر يناير".