شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يشترط الخبرات لإبرام الصفقات فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط رضا شحاته المدير الفني لفريق الداخلية ، وجود خبرات الدوري الممتاز لضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية ، حتي يتمكن أن يفيد الفريق في مباريات الدوري ، حيث يعاني الفريق بقلة الخبرات التي يمتلكها اللاعبين في البطولة مما يتسبب في فقد نقاط كثيرة في مباريات كان الفريق الأفضل فيها .

وطالب المدير الفني لفريق الداخلية، من عثمان الدسوقي المشرف العام علي الفريق ، البحث عن لاعبين أصحاب الخبرات وبمقابل مادي مقبول ، لضمهم في فترة الانتقالات الشتوية .