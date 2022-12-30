ليفربول في مواجهة قوية مع ليستر سيتي .. موعد المباراة والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره ليستر سيتي على ملعب "آنفيلد"، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

ويرغب ليفربول في استمرار صحوته في الدوري الإنجليزي بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام توتنهام وساوثهامبتون وأستون فيلا بعد الخسارة في مواجهتين أمام نوتنجهام وليدز يونايتد.

ويسعى ليفربول في اقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب أكثر إلى المربع الذهبي حيث يبتعد عن المركز الرابع بفارق 5 نقاط حتى الآن.

في المقابل، يأمل ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب، ولتعويض الخسارة بنتيجة 0-3 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.