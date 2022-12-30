شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات غضروف الركبة تحسم اليوم مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى اليوم الجمعة أشعة جديدة للوقوف على حجم إصابته بعد زوال التورم بعدما أثبتت الفحوصات الاولية معاناة الحارس من قطع فى غضروف الركبة.

تعرض مصطفى شوبير، للإصابة؛ أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة بيراميدز، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي ، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

يحصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الجمعة على راحة من المران ضمن برنامجه التدريبى استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الاهلى أمس الخميس تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد عقب نهاية مباراتهم مع سيراميكا والتى أقيمت مساء الاربعاء بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولى.