شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفقد الجزائرى عبد الرحيم دغموم أمام الداخلية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق المصرى البورسعيدى، الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق أمام الداخلية في المباراة المقبلة في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.

ويغيب عبد الرحيم دغموم عن المصرى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام أسوان، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وحصل عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري على لقب رجل مباراة المصري وأسوان، حيث علقت رابطة الأندية على منح اللاعب الجائزة قائلة: "رغم الهزيمة إلا أن عبد الرحيم دغموم قدم مباراة كبيرة ليحصل على جائزة رجل المباراة".

وحقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

تقدم للمصري البورسعيدي إلياس الجلاسي في الدقيقة 6، وتعادل لأسوان إسلام صلاح في الدقيقة 39، وشهد الشوط الأول إضاعة أسوان ركلة جزاء عن طريق أحمد بلحاج تصدي لها محمود جاد حارس مرمي المصري، ونجح ماليك إيفونا في تسجيل هدف قاتل لأسوان بالدقيقة 90+7 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.