شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يخضع لاختبار طبى فى الزمالك قبل مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر جابر ظهير أيمن فريق الزمالك لاختبار طبى اليوم الجمعة لتحديد موقفه من مواجهة أسوان في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل 2 يناير 2023، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطلب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بسرعة تجهيز عمر جابر بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الإسماعيلى، وذلك لحاجة البروفيسور الفنية لخدمات اللاعب وطمئن الجهاز الطبي للنادى الأبيض المدرب على حالة اللاعب بعد شكواه من إصابة العضلة الخلفية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالأمس الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث وصل الفارس الأبيض بهذا الفوز للنقطة 24، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 7، وتعادل فى 3 ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 6 متذيلاً جدول المسابقة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينولا.