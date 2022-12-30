شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم فى النمسا برفقة طبيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اليوم الجمعة أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر جراحة الرباط الصليبى فى النمسا وسيكون برفقته الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريقوفقًا للترتيبات الطبية التى ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر لهناك.

وبكى أكرم توفيق بعد سقوطه مصابا بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال عام خلال التدريبات الجماعية باستاد التت، حيث تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الأخيرة جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

واجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.