شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود أحمد عبد القادر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة مارسيل كولر جهود نجمه أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر فى مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل كولر استبعاد أحمد عبد القادر من مواجهة سيراميكا بعد تعرضه لكدمة خفيفة فى الكاحل فى المران الذى سبق المباراة خوفاً من تفاقم الاصابة ، وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا ليصبح جاهزا للعودة لقائمة الاهلى فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ولعب أحمد عبد القادر مع الأهلي هذا الموسم 8 مباريات في الدوري المصري سجل خلالها هدفين.

في سياق مختلف، قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إن الفريق صنع العديد من الفرص أمام سيراميكا ، وفي نفس الوقت أهدر الكثير منها وكان يستحق الفوز، خاصة أن المنافس لم يهدد مرمى الأهلي كثيرًا.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن أرضية ملعب استاد القاهرة ساعدت على عدم فقدان الكرة، مشيرا إلى أن أي لاعب معرض لارتكاب الأخطاء ولا يمكن أن يتم محاسبة اللاعبين بالقطعة، وأن الخطأ كان مشتركًا في هدف سيراميكا، مضيفا: "عندما نختار التشكيل يكون ذلك وفقًا لأداء كل لاعب في التمرين، وإصابة بيرسي تاو سببت أزمة في الخط الأمامي بعد أن كان قد تألق في هذا المركز".

وأكمل: "الأهلي أتيحت له فرص عديدة للغاية ولكن تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات حال دون ترجمة هذه الفرص إلى أهداف، ومع هذا كان يجب أن تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة لصالح الأهلي، خاصة أن لاعبي الخطوط الجانبية قدموا أداء مميزًا، وكان ينقص الفريق فقط تسجيل المزيد من الأهداف".

وألمح إلى أن الأهلي استقبل هدفًا من ركلة ركنية، وأن خط الدفاع أفسد مرتدات المنافس، وأنه يرحب بأي تدعيمات بشرط أن تكون أفضل من العناصر الموجودة بالقائمة.