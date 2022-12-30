وزير الرياضة يستعرض نتائج وتكليفات قادرون باختلاف مع الوزارء العرب

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القاهرة - سامية سيد - أشرف صبحي يترأس الدورة ( 68 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدورة ( 68 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وذلك اليوم 29 ديسمبر 2022 عبر الاتصال المرئي online، كأول اجتماع يعقد للمكتب التنفيذي من العاصمة الادارية الجديدة .

وجاء الاجتماع تنفيذا للقرار رقم ( 1028) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالدورة العادية ( 45) والتي عقدت بتاريخ 26 مايو 2022.

شارك في الاجتماع السيدة السفيرة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة العرب اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وممثلي عددا من وزارات الشباب والرياضة العرب .

وناقش الاجتماع الدعم المقدم للأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، واعتماد أنشطة وفعاليات مبادرة عام 2023 عاما للشباب العربي والتى طرحها فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهوية مصر العربية خلال اجتماعه بالسادة وزراء الشباب والرياضة العرب بالدروة ( 45 ) للمجلس باعتبار عام 2023 عاما للشباب العربي.

وتناول الاجتماع اعتماد موعد انعقاد اللجان الشبابية والرياضية والمالية للمجلس بالقاهرة يناير 2023 ، وكذا استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي يناير 2023.

وتناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أنشطة عاصمة الشباب العربي 2023 بالجمهورية اللبنانية ، والتأكيد على اقامة الفعاليات في بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023، بالاضافة الي استعراض احتفالية قادرون باختلاف والتي أقيمت برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من الشباب العربي من القادرون باختلاف واعتبار الاحتفالية أحد فعاليات عام الشباب العربي 2023.