شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. السكة والقناة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة 7 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مجموعة القاهرة فى مسابقة القسم الثانى، بين وادى دجلة مع الإنتاج الحربى، منتخب السويس مع بورتو، كهرباء الإسماعيلية مع مستقبل وطن، الاتصالات مع زد، النصر مع الترسانة، السكة الحديد مع القناة، بتروجت مع الإعلاميين.

يستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، المتصدر فريق القناة برصيد 28 نقطة فى مباراة نارية لا يمكن التكهن بنتيجتها فى ظل قوة الفريقين، حيث يسعى أمير عزمى مجاهد لمواصلة سلسلة الانتصارات التى يحققها مع الفريق والتى أعادته لمقدمة المجموعة، فى المقابل يأمل محمد حليم فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد الهزيمة الأولى التى تعرض لها الفريق فى الجولة الماضية أمام وادى دجلة للحفاظ على فارق النقاط مع الوصيف زد.

ويحل فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، ضيفا على فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فى مباراة صعبة على حسام عبد العال الذى يأمل فى إعادة الفريق لطريق الفوز بعد الهزيمة من منتخب السويس فى الجولة الماضية، فى المقابل يسعى الكرواتى توليتش لمواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط لاستمرار سعيه إلى المقدمة بعدما نجح فى إسقاط القناة فى الجولة الماضية.

ويحل فريق الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ضيفا على فريق النصر صاحب الـ8 نقاط فى المركز قبل الأخير، ويسعى خالد عيد لاقتناص الثلاث نقاط بعد الأحداث المؤسفة أمام السكة الحديد، فى المقابل يأمل طارق السيد فى استغلال حالة الشواكيش لخطف الثلاث نقاط لإنقاذ فريق النصر من مؤخرة الجدول.

وفى نفس التوقيت يلتقى منتخب السويس مع بورتو، كهرباء الإسماعيلية مع مستقبل وطن، المصرية للاتصالات مع زد، بتروجت مع الإعلاميين.