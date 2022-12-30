شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يلتقى البنك الأهلي في ختام الجولة العاشرة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان، نظيره المقاولون العرب الذي يقوده شوقي غريب، في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

يحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط حيث تمكن من الفوز في مباراة واحدة و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات، بينما ارتفع رصيد المقاولون بقيادة مدربه شوقي غريب إلى 12 نقطة في المركز السابع.

وحاول حلمى طولان تجهيز اللاعبين فنيا و تصحيح الأخطاء قبل مواجهة المقاولون العرب للفوز وتحسين وضع الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب الهزيمة في ثلاث مباريات متتالية أمام الزمالك و طلائع الجيش و حرس الحدود، كما يعانى فريق البنك الاهلى من غيابات في مركز وسط الملعب كل من محمد فتحى و محمود السيد بسبب الإصابة أيضا و يسعى الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان تجهيز اللاعبين البدلاء للتواجد في التشكيل الاساسى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

من جانبه يحاول شوقي غريب المدير الفني للمقاولون عزل لاعبيه عن اغراءات الأندية الأخرى، كما رفض محمد عادل فتحي المشرف على الكرة صحة تلقي طلبات رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع عمر فايد، قائلا: "إذا طلب الأهلي أو الزمالك التعاقد مع عمر فايد فإن طلبهما مرفوض، اللاعب من أبرز ركائز مشروع المقاولون العرب".

وظهر عمر فايد بمستوى اكثر من رائع مع منتخب الشباب، وكذلك فريق المقاولون العرب، جعله يدخل حسابات العديد من أندية القمة على رأسها الأهلي وبيراميدز، ودخل اللاعب بالفعل ضمن الحسابات إلا أن مجلس إدارة المقاولون العرب اتفق مع اللاعب على أن يستمر مع «الذئاب» لحين وصول عرض أوروبي قوي يليق بإمكانيات اللاعب على غرار مع حدث مع محمد صلاح ومحمد النني.