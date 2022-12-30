شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم اليوم استعداداته للودية الثانية أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الشباب اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة غانا الأول للمحليين، والمقرر لها، غدا السبت، في البروفة الثانية التي يعول عليها محمود جابر الوقوف على أفضل العناصر التي تمثل الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وخسر منتخب مصر للشباب من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة الثلاثاء الماضي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

من ناحيته أبدى محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، رضاه عن تجربة الودية القوية الذي خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال جابر عقب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفني بجانب توفير الاحتكاك القوي مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين.

وأضاف المدير الفني أنه رحب بمواجهة منتخب غانا الأول للمحليين لتوفير الاحتكاك القوي للاعبين قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خوض المزيد من الوديات القوية للوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

ووجه جابر رسالة للجماهير من أجل دعم المنتخب والالتفات حول اللاعبين قبل البطولة التي نطمح لتحقيق لقبها لأول مرة منذ عام 1997، مؤكدا على ثقته في لاعبي هذا الجيل وقدرتهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.