شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتمسك بعودة محمود شبانة إلى الزمالك في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى الزمالك بعودة محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض المعار إلى سموحة، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية وقطع إعارته لحاجة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني لدعم دفاع الفريق بعد إصابة محمود حمدى الونش.

ورحب محمود شبانة بعودته إلى الفريق الأبيض، حيث أكد لمسئولى الزمالك أنه تحت أمر النادى في أي وقت ولن يستطيع عدم تلبية النداء، خصوصاً أن عقد إعارته إلى النادى السكندرى يتضمن بنداً يتيح للنادى الأبيض قطعها واستعادة اللاعب في أي وقت.

من جانبه أكد شبانة، أنه لم يبلغه أحد بصورة رسمية بقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، موضحاً أنه سمع أنباء عودته إلى الفريق مثل كل الناس، لافتاً إلى أنه لم يبلغه أحد بقطع الإعارة بصفة رسمية، مشيراً إلى أن وكيل أعماله أبلغه أن هناك تفكيرا من الزمالك لقطع الإعارة، لكن لم يبلغه أحد بصورة رسمية، ولا يعلم ما إذا كان هناك تواصل بين الناديين أم لا.

في سياق متصل كشف فرج عامر، رئيس سموحة، بأنه لا يمانع عودة محمود شبانة إلى نادى الزمالك، بشرط الحصول على مقابل، لكنه لم يحدد المبلغ المطلوب كي يستعيد النادى الأبيض مدافعه في يناير بدلًا من يونيو.

في سياق مختلف بات السنغالى إبراهيما نداى، جناح الزمالك، على بعد خطوات قليلة من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد دخوله المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وقطع نداى شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلى لتجهيزه من الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن اللاعب يغيب منذ فترة عن تدريبات الفريق،وبدأ اللاعب تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص به تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث كان يخوض اللاعب التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأبيض.