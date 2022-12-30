شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصطدم بالمحلة في مباراة مثيرة على شط إسكندرية بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق سموحة بقيادة مدربه طارق العشري نظيره غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد الإسكندرية.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباراتان والخسارة فى مثلهم، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

واختار بابا فاسيليو القائمة للمباراة وضمت كلا من: "حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد ميهوب، وخط الدفاع .. محمود علاء ، السيد الشبراوي ، محمد صابر ، معاذ الحناوي ، إيهاب سمير، أحمد جعيدي ، محمد بازوكا ، مصطفى العش ، هانى عادل، وخط الوسط .. أحمد الشيخ ، خالد الأخميمي ، باولن فوافي ، أحمد الندري ، حسام حسن ، كريم مصطفى ، صلاح " ريكو ، والهجوم .. عبده يحيى، جابريل أوريك ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو ".

في المقابل خرج أكثر من لاعب من حسابات طارق العشرى خلال الفترة الماضية، ما يعجل برحيلهم عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها الهولندى رضا البرجيجى والغيني أليا سيلا.

ويفقد فريق سموحة محمد نادى لاعب وسط الفريق أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بمزق في السمانة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري، لحاجته لبعض الوقت للتعافي من الإصابة.