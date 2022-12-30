شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورى سوبر السلة رجال بـ 4 مباريات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، والمقرر إقامتها فى الفترة من 30 ديسمبر حتى 13 مارس.

ويلتقى اليوم كل من الأهلى مع طلائع الجيش والاتحاد السكندرى مع الاتصالات والجزيرة مع مصر للتأمين، كما يلتقى الزمالك مع سموحة.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، فتقام مباريات الذهاب يوم 30 ديسمبر والعودة 23 يناير على مستوى الجولة الأولى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك.

وتوج فريق كرة السلة بالنادى الأهلى بكأس السوبر المصرى، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، فى المباراة التى جمعت الفريقين.