شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام أسوان والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الإسماعيلي التى أقيمت مساء الخميس على استاد عثمان القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد لمواجهة أسوان.





موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام اسوان

يستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الاثنين المقبل على استاد اسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك واسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك واسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.