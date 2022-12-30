شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. القناة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق القناة بقيادة محمد حليم ترتيب جدول مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، متفوقا على أقرب منافسيه فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى بـ4 نقاط كاملة بعد مرور 11 جولة على انطلاق القسم الثانى.

ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم

1 القناة 28 نقطة

2 زد 24 نقطة

3 السكة الحديد 22 نقطة

4 وادى دجلة 22 نقطة

5 الترسانة 19 نقطة

6 الاتصالات 18 نقطة

7 منتخب السويس 16 نقطة

8 بورتو السويس 14 نقطة

9 العبور 14 نقطة

10 الإنتاج الحربى 13 نقطة

11 بتروجت 12 نقطة

12 إيسترن كومبانى 9 نقاط

13 مستقبل وطن 8 نقاط

14 كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

15 النصر 8 نقاط

16 الإعلاميين 5 نقاط

ففى مجموعة القاهرة يستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، المتصدر فريق القناة برصيد 28 نقطة فى مباراة نارية لا يمكن التكهن بنتيجتها فى ظل قوة الفريقين، حيث يسعى أمير عزمى مجاهد لمواصلة سلسلة الانتصارات التى يحققها مع الفريق والتى أعادته لمقدمة المجموعة، فى المقابل يأمل محمد حليم فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد الهزيمة الأولى التى تعرض لها الفريق فى الجولة الماضية أمام وادى دجلة للحفاظ على فارق النقاط مع الوصيف زد.

ويحل فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، ضيفا على فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فى مباراة صعبة على حسام عبد العال الذى يأمل فى إعادة الفريق لطريق الفوز بعد الهزيمة من منتخب السويس فى الجولة الماضية، فى المقابل يسعى الكرواتى توليتش لمواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط لاستمرار سعيه إلى المقدمة بعدما نجح فى إسقاط القناة فى الجولة الماضية.

ويحل فريق الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ضيفا على فريق النصر صاحب الـ8 نقاط فى المركز قبل الأخير، ويسعى خالد عيد لاقتناص الثلاث نقاط بعد الأحداث المؤسفة أمام السكة الحديد، فى المقابل يأمل طارق السيد فى استغلال حالة الشواكيش لخطف الثلاث نقاط لإنقاذ فريق النصر من مؤخرة الجدول.

وفى نفس التوقيت يلتقى منتخب السويس مع بورتو، كهرباء الإسماعيلية مع مستقبل وطن، المصرية للاتصالات مع زد، بتروجت مع الإعلاميين.