شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم قبل استكمال التحضير لموقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الجمعة على راحة من المران ضمن برنامجه التدريبى استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الاهلى أمس الخميس تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد عقب نهاية مباراتهم مع سيراميكا والتى أقيمت مساء الاربعاء بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولى.

يستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة، حيث يشكو أكرم توفيق من قطع في الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع في الرباط الداخلى للركبة ويشكو بيرسى تاو من تمزق العضلة الضامة.

في سياق مختلف، قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إن الفريق صنع العديد من الفرص أمام سيراميكا ، وفي نفس الوقت أهدر الكثير منها وكان يستحق الفوز، خاصة أن المنافس لم يهدد مرمى الأهلي كثيرًا.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن أرضية ملعب استاد القاهرة ساعدت على عدم فقدان الكرة، مشيرا إلى أن أي لاعب معرض لارتكاب الأخطاء ولا يمكن أن يتم محاسبة اللاعبين بالقطعة، وأن الخطأ كان مشتركًا في هدف سيراميكا، مضيفا: "عندما نختار التشكيل يكون ذلك وفقًا لأداء كل لاعب في التمرين، وإصابة بيرسي تاو سببت أزمة في الخط الأمامي بعد أن كان قد تألق في هذا المركز".

وأكمل: "الأهلي أتيحت له فرص عديدة للغاية ولكن تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات حال دون ترجمة هذه الفرص إلى أهداف، ومع هذا كان يجب أن تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة لصالح الأهلي، خاصة أن لاعبي الخطوط الجانبية قدموا أداء مميزًا، وكان ينقص الفريق فقط تسجيل المزيد من الأهداف".

وألمح إلى أن الأهلي استقبل هدفًا من ركلة ركنية، وأن خط الدفاع أفسد مرتدات المنافس، وأنه يرحب بأي تدعيمات بشرط أن تكون أفضل من العناصر الموجودة بالقائمة.