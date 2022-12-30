شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة ضيفا على المنيا اليوم والفيوم يستقبل لافيينا فى مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مباراتان في إطار استكمال منافسات الجولة الثانية عشر من مجموعة الصعيد فى بطولة القسم الثانى والذى بدأت مبارياتها أمس الأربعاء بـ6 لقاءات وتبقت مباراتان بين المنيا مع مصر المقاصة، والفيوم مع لافيينا.

يستقبل فريق المنيا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، فريق مصر المقاصة صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة، في مباراة قوية بين الطرفين، حيث يأمل نبيل محمود رامبو مدرب المنيا في مواصلة النتائج الرائعة التي يحققها مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، في المقابل يسعى طارق حجاج مدرب فريق المقاصة في العودة بالثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة مجموعة الصعيد.

وفى مباراة أخرى يستقبل فريق الفيوم القابع فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة، فريق لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة، في مباراة قد تكون سهلة للضيوف، إلا أن خالد إينو المدير الفني لفريق الفيوم طالب لاعبين ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول مجموعة الصعيد، في الوقت الذى يبحث جورج جاليدى المدير الفني لفريق لافيينا عن الفوز والثلاث نقاط لمواصلة الضغط على فريقى المقاصة وبترول أسيوط في محاولة لخطف الصدارة والصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل.