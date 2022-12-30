موعد مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - مباراة جديدة في الدوري المصري تنتظر الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق وذلك أمام بيراميدز بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري .

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.





ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية





الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.