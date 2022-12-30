صحوة الفتح ترعب الفيحاء

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ويطمح أبناء النخيل لمواصلة صحوتهم في مواجهة الليلة عقب أن ألحقوا بفريق الشباب أول خسارة هذا الموسم، بهدف الوصول للفوز السادس دوريا، في ظل التطور الذي يعيشه الفريق عقب فترة التوقف مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس الذي سيعمد لذات التشكيل والأسلوب الذي ظهر به في مواجهة الشباب، مرتكزا على المغربي مراد باتنا والبرازيلي بيتروس والجزائري سفيان بن دبكه، ومن أمامهم الثنائي أيمن خليف وفراس البريكان.بالمقابل يدخل أبناء المجمعة لقاء اليوم رغبة في العودة بنقاط المباراة وحصد الفوز الثالث للفريق هذا الموسم عقب الفوز على الطائي في دوري روشن والدوري الرديف بقيادة مدربه الصربي روك راشوفيتش الذي يظهر اعتماده على البرازيلي فيكتور باولينيو ومحمد أبو سبعان في متوسطي خط الوسط، وبجانبهما سلطان مندش وفيكتور رويز، ومن أمامهم انتوني نواكايمي في خط الهجوم.
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