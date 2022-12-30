الليث يتطلع لاصطياد النواخذة

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ويسعى المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو إلى العودة بفريقه إلى صدارة الدوري والمنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، وكان فريق الشباب قد أنهى استعداداته للقاء بأداء تدريبات فنية ولياقية وتطبيق جمل تكتيكية ينوي تطبيقها مدرب الفريق في المواجهة.في المقابل يطمح فريق الاتفاق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مواصلة الانتصارات والظفر بالثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز في الجولة الماضية أمام فريق الخليج بهدف دون رد، والابتعاد عن مناطق الخطر، حيث يوجد في المركز العاشر بثلاث عشرة نقطة.
وكان الفريق الاتفاقي أنهى استعداده لمواجهة الشباب بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية.
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