قطار النصر يستعد لعبور الخليج

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الخليج: البحث عن الانتفاضة قبل الشتوية





تلقى الفريق 8 خسائر ولم ينتصر إلا في مباراة واحده هذا الموسم.



أداء جيد ظهر به الفريق في المباراة الماضية أمام الاتفاق رغم الخسارة.



سيعمد البرتغالي بيدرو إيمانويل على إقفال الملعب وتضييق المساحات والاعتماد على الكرات العكسية.



استغلال الفرص أمام مرمى النصر وعدم إهدار الفرص كما حدث في لقاء الاتفاق.



ضغوط كبيرة سيواجهها البرتغالي إيمانويل في لقاء الليلة الذي قد يكون الفرصة الأخيرة له مع الفريق.



سيتواجد في المدرجات البرتغالي فابيو مارتينيز أولى صفقات الخليج في الشتوية، والذي سيبدأ مهمته مع الفريق مع بداية فترة التسجيل الثانية في الأول من يناير المقبل.



النصر: التمسك بالصدارة وتوسيع الفارق



فوارق فنية بين الفريقين تميل فيها الكفة للضيوف.



تعادل النصر في ديريي العاصمة سيدفعه للفوز للحفاظ على صدارته.



البرازيلي أندرسون تالسكا هداف الفريق والدوري يعد أهم وأبرز الأوراق في قائمة الفرنسي رودي غارسيا.



قد يدفع غارسيا بعبدالرحمن غريب أساسيا عقب تسجيله لهدف التعديل أمام الهلال.



سيعمد النصر للضغط مع بداية المباراة بغية تسجيل هدف مبكر يريح لاعبيه ويشكل ضغطا على خصمه.



ترقب جماهيري نصراوي للإعلان الرسمي عن صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب الأنباء المتواترة عن قدومه للنصر.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصطدم فريق الخليج القابع في المراكز الأخيرة بترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين (4 نقاط ) مساء اليوم، بضيفه فريق النصر متصدر الدوري بـ23 نقطة، في مواجهه يأمل من خلالها المتصدر للانتصار والمحافظة على صدارته في ظل المطاردة من فرق الشباب والاتحاد والهلال، بينما سيواجه أصحاب الأرض صعوبة بالغة في ظل فارق الإمكانات البشرية والمادية بين الفريقين، وذلك لحساب الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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