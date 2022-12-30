انتصارات أبها تخيف الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على شقيقه أبها عندما يتواجه الفريقان عصر غد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة ضمن لقاءات الجولة الـ11 من دوري روشن للمحترفين.

يدخل صاحب الأرض والجمهور أبها هذا اللقاء لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت من الجولة السابعة بعد إقالة مدربه السابق البلجيكي سفين فاندنبروك ليحقق بعد ذلك الفوز في أربع جولات متتالية ليقفز الفريق إلى المركز الـ7 في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة.

ويسعى مدرب أبها الهولندي رويل كومانس إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي أو الخروج بالتعادل على الأقل والمحافظة على سلسلة عدم الخسارة والمضي قدما في حصد النقاط.

ومن المحفزات لزعيم الجنوب في مواجهة الغد أنه في حال الفوز ستكون الخسارة الأولى لخصمه الاتحاد هذا الموسم، حيث إن الأخير هو الوحيد من بين فرق دوري روشن الذي لم يتعرض للخسارة خلال الجولات الـ9 التي خاصها هذا الموسم.

ويبحث العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو للعودة من رحلة الجنوب بالنقاط الثلاث المهمة جدا لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب وتجنب أي تعثر خصوصا أن الاتحاد يملك لقاء مؤجلا الفوز به يجعله ينفرد بصدارة الترتيب.

قبل المواجهة:

