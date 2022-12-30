انتصارات أبها تخيف الاتحاد

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يدخل صاحب الأرض والجمهور أبها هذا اللقاء لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت من الجولة السابعة بعد إقالة مدربه السابق البلجيكي سفين فاندنبروك ليحقق بعد ذلك الفوز في أربع جولات متتالية ليقفز الفريق إلى المركز الـ7 في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة.ويسعى مدرب أبها الهولندي رويل كومانس إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي أو الخروج بالتعادل على الأقل والمحافظة على سلسلة عدم الخسارة والمضي قدما في حصد النقاط.
ومن المحفزات لزعيم الجنوب في مواجهة الغد أنه في حال الفوز ستكون الخسارة الأولى لخصمه الاتحاد هذا الموسم، حيث إن الأخير هو الوحيد من بين فرق دوري روشن الذي لم يتعرض للخسارة خلال الجولات الـ9 التي خاصها هذا الموسم.
ويبحث العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو للعودة من رحلة الجنوب بالنقاط الثلاث المهمة جدا لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب وتجنب أي تعثر خصوصا أن الاتحاد يملك لقاء مؤجلا الفوز به يجعله ينفرد بصدارة الترتيب.
قبل المواجهة:
- تواجه الفريقان 8 مرات فاز أبها في 3 مواجهات مقابل 5 انتصارات للاتحاد.
- لم يسبق أن تعادل الفريقان في لقاءتهما في دوري المحترفين.
- لعب الفريقان عصرا مرة واحدة في دوري المحترفين وانتهت بفوز الاتحاد 4-0 وكانت في الموسم الماضي.
- آخر ثلاث مواجهات انتهت بفوز الاتحاد.
- فاز أبها على معلبه أمام الاتحاد ضمن منافسات دوري المحترفين في لقاء وحيد كان موسم 2020-2019.
- بعد خسارته أمام النصر في الجولة 6 حقق أبها الفوز في أربع جولات متتالية.
- الاتحاد الفريق الوحيد بلا خسارة حتى الآن في الدوري مع وجود لقاء مؤجل له.
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